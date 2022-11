Osterode. Es knackt im Nacken, und der Rücken zwickt: Nach den Lockdowns der Corona-Zeit trifft der Bewegungsmangel inzwischen auch eigentlich sportliche Zeitgenossen. Bei Piller in Osterode organisierten die Mitarbeiter deshalb kürzlich einen Gesundheitsnachmittag. „Betriebssport hat bei uns eine lange Tradition“, sagt Personalleiterin Yvonne Anders. Durch Corona nebst Homeoffice war die Bewegung in Gemeinschaft allerdings auch bei Piller etwas eingeschlafen.

Für den speziellen Tag hatte Anders gemeinsam mit dem Betriebsrat diverse Angebote erarbeitet: von Nordic Walking über Fußball und Rückenschule bis hin zu Yoga und Zumba. Von Mitarbeitern für Mitarbeiter – auch die Trainer kamen zum größten Teil aus der Belegschaft. Und rund 200 der 600 Beschäftigten machten mit.

Jeder Mitarbeiter kann seine Wunschsportart vorschlagen

Die Resonanz gibt den Organisatoren Rückenwind. „Der Gesundheitsnachmittag war so etwas wie das Aufwärmprogramm“, erklärt die Personalchefin. Das Organisationsteam will nun möglichst alle Mitarbeiter einbeziehen und hat um Vorschläge gebeten: Welche Sportarten sind gewünscht? An welchem Wochentag, um welche Uhrzeit? So weit wie möglich sollen die Vorlieben und Tagesabläufe der Beschäftigten berücksichtigt werden.