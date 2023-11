Kraniche wiederum: Was haben die eigentlich mit Lkws zu tun? Jörg Howe von Daimler Truck erklärt es so: „Kraniche stehen für Freiheit und grenzüberschreitende Mobilität. Das sind Aspekte, die auch für unser Unternehmen inspirierend sind!“ Der Nutzfahrzeug-Hersteller ist daher Sponsor eines Kranichzentrums, das der Bund Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern betreibt. Und das Unternehmen ermöglicht Mitarbeitern, sich dort zu engagieren. Die Region ist für die Zugvögel wichtig: Sie kommen aus Osteuropa und Skandinavien und rasten dort auf ihrem Weg in den Süden.

Im Gespräch mit aktiv schwärmt Howe, Generalbevollmächtigter im Bereich Kommunikation und politische Außenbeziehungen: „Kraniche sind wahnsinnig interessante Vögel. Sie sparen zum Beispiel Energie und nutzen die Thermik.“ Und sie seien auch fürs Geschäftliche nützlich. Zum Beispiel bei den Kooperationsgesprächen, die derzeit mit dem Toyota-Konzern laufen. Als Martin Daum, CEO von Daimler Truck, unlängst zu Besuch beim Toyota-Erben Akio Toyoda in Japan war, bekam er eine aus einer Brennstoffzellenfolie gefaltete Kranichfamilie als Gastgeschenk. „Kraniche sind für Japaner heilige Vögel, sie stehen auch für Glück“, sagt Howe.

Hansgrohe hilft, Lachse anzusiedeln

Beim Schiltacher Armaturen-Hersteller Hansgrohe dreht sich alles um Wasser und den nachhaltigen Umgang damit. Deshalb trägt das Unternehmen dazu bei, dass der Rhein und seine Zuflüsse wieder zum Lebensraum für Lachse werden. Mit Kindergarten-Kindern setzen Mitarbeitende jedes Jahr behutsam Babylachse in den Fluss Kinzig. Bei der letzten Aktion waren es 5.000! Auch der Vorstandsvorsitzende Hans Jürgen Kalmbach schlüpfte in eine Wathose und machte mit. Die Wanderfische treten von dort ihre Reise zur Nordsee an, kommen aber mit etwas Glück zum Laichen zurück. Das Projekt ist erfolgreich: Seit ein paar Jahren laichen wieder Lachse im Schwarzwald. Die Initiative „Lachse für die Kinzig“ wird koordiniert von der gemeinnützigen Organisation Wanderfische Baden-Württemberg.