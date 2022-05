München. Fies, fieser, Stiftung Warentest. Prüft die bekannte deutsche Verbraucherorganisation Produkte, ist sie nicht gerade zimperlich. „Ratsch“, reißt der Greifer dem Kuscheltier das Auge aus, „krrchhh“, kratzt es erbarmungslos in der Pfanne, und „rumms“, kracht der Rollkoffer mit Schmackes auf den Boden. Gut so! Das muss sein. Der Test soll dem Gebrauch im Alltag entsprechen.

An die 30.000 Produkte nahm die Stiftung Warentest so in die Mangel, mit wissenschaftlichen Methoden. Dazu beauftragt sie bundesweit unabhängige Prüfinstitute. aktiv hat sich in einem der größten und ältesten umgeschaut. Es sitzt in Franken. Wo genau, wird nicht verraten. Die Stiftung soll frei von jeder Einflussnahme sein. So will es der Auftrag, den ihr der Deutsche Bundestag im Gründungsjahr 1964 erteilte.

Teller und Teppiche werden penibel angeschmutzt

In den Laboren wird hoher Aufwand betrieben. Eine Testreihe kann leicht an die 50.000 Euro kosten, die Stiftung lässt sich da nichts schenken. Zum Erwerb der Prüfmuster schickt sie eigene Einkäufer los – inkognito –, sie zahlen immer in bar, hinterlassen so keine Spuren.

Auch beim Versuchsaufbau sind die Prüfer erfinderisch, um Mängel aufzudecken. Sie filmen Saugroboter beim Weg durchs abgesteckte Labyrinth. Dort liegt nicht einfach „Dreck“ am Boden, er wird vorab mit „Normstaub“ präpariert.

Ebenso penibel verfährt man mit Spülmaschinen: Wie ist die Bedienbarkeit? Bekommt man auch Weingläser mit langem Stil verstaut oder fällt das Espressotässchen durch den Gitterkorb? Und wird alles sauber? Fünf Gramm Spinat werden dafür auf den Teller gepinselt, im Ofen eingebrannt, bevor das angeschmutzte Gedeck in die Maschine wandert. Mal sehen, ob sie ihren Job richtig macht. Drei Zyklen sind pro Test-Spülgang vorgesehen, „einer ist keiner“, heißt es im Labor.

Testen erfordert mitunter viel Geduld. 180.000-mal hinsetzen muss etwa ein Drehstuhl über sich ergehen lassen. Eine Vorrichtung mit Druckluft hilft, drückt einen dicken Stempel auf den Sitz. Die genormte Form wurde über die Jahre immer breiter ausgelegt, die Menschen werden nicht gerade leichter …

Die „Koffer-Folter“ deckt Schwachstellen auf

Auch Reisegepäck wird schwerer und häufiger durch die Gegend gezerrt. Deshalb gibt’s die „Koffer-Folter“, eine Teststation für Reisegepäck. Der kleine blaue Koffer tut einem fast leid, wie er da aus einem Meter Höhe herunterkracht. Wumms. Sind alle Rollen noch dran oder ist er gar aufgesprungen? Im Gitterkäfig nebenan rumpelt sein roter Kollege auf einem Endlos-Laufband über schiefe Schwellen, im Innern beladen mit Baumwolltüchern und Metallplatten. Sie simulieren das Reisegepäck. „Die Schwachstellen sind meist die Rollen und der Griff", verraten die Prüfer. Und preiswerte Modelle schnitten da nicht unbedingt schlechter ab als die teuren.