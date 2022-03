Bamberg. Rosa Tulpen in die Vase, Stiefmütterchen und Narzissen als Farbtupfer für Balkon und Garten. Solche Frühlingsblüher werden in Treibhäusern vorgezogen. Mithilfe eines wassergeschützten Stecksystems von Wieland Electric in Bamberg können Gärtnereien ihre Beete unter Glas blitzschnell mit Beleuchtung ausstatten und ihre Kapazitäten so beliebig erweitern.

Stromversorgung für den Anbau von Salat in vertikalen Farmen

Das ist praktisch und zugleich sicher. Den steckbaren Elektroinstallationen macht es nichts aus, wenn sie beim Gießen der Pflanzen Tropfen abbekommen oder es beim Bewässern spritzt. Die Komponenten für Strom-Einspeisung, Energieverteilung und Anschluss der Leuchten sind eigens für das Klima in feuchten Räumen gemacht. Ihre Bauart schützt sie gegen Wasser und Schmutz. Sie besitzen eine sogenannte hohe Schutzklasse, man kann sie zeitweise sogar untertauchen. Sie eignen sich daher auch für „vertikales Farming“, den Anbau von Kräutern, Gemüse und Salat in künstlich beleuchteten Innenräumen auf gleich mehreren Etagen.

Gegenüber herkömmlicher Installation mittels Verteilerdosen entfallen zeitaufwendige Arbeiten wie Abisolieren, Demontieren und Verdrahten. Stattdessen werden die im Werk konfektionierten Leitungen mit den Steckern vor Ort einfach zusammengefügt. Das erleichtert Wartung und Reparatur im laufenden Betrieb.