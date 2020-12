Buchsen und Stecker für Büros, Gewächshäuser und Tiefgaragen

Die erste Klemme zur sicheren elektrischen Verbindung hat Firmengründer Fritz Wieland 1925 erdacht. Heute liefert das Unternehmen eine Fülle an Elektro- und Elektronikkomponenten. Dazu zählen Steckverbinder, Geräteanschlüsse, einsatzfertig konfektionierte Leitungen sowie die dazugehörigen Verteilelemente. Die vorbereiteten Module werden auf der Baustelle nur noch zusammengefügt. Zur Installation müssen die Leuchten nicht geöffnet werden. Ein Vorteil, der besonders im Freien wichtig ist. „So können weder Feuchtigkeit noch Schmutz eintreten“, so Nagengast. Beim Anschluss hilft ein Codierungssystem: Es passen jeweils nur bestimmte Farben und Formen zusammen. „Das ist genial und simpel“, so der Produkmanager. „Fehler sind dabei praktisch unmöglich.“

Sämtliche Kunststoff- und Metallkomponenten werden am Hauptsitz Bamberg hergestellt. Lediglich die Konfektionierung, das Zusammenfügen der Teile, findet in Tschechien und Serbien statt.

Kunden verschiedener Branchen greifen auf die Produkte zurück. Die Franken arbeiten für Firmen der Gebäude- und Beleuchtungstechnik wie für die Industrie, die steckbare Verbindungen zur Spannungsversorgung und Signalübertragung in Fertigungsanlagen nutzt.

Technik für Solar- und Windenergie

In sogenannten Feuchträumen wie Tiefgaragen, Tunneln, Gewächshäusern und in der Außenbeleuchtung gelten besondere Schutzklassen. Die Steckverbindungen sind so ausgelegt, dass sie Regen, Schnee und Hitze trotzen. „Man kann sie kurzzeitig sogar komplett unter Wasser tauchen“, so Nagengast.

Wieland entwickelt immer neue Anwendungen. Auch für die Solar- und Windenergie. Mit Technik aus Bamberg werden Installationen von der Steckdose bis zur Beleuchtung in den Anlagen ruck, zuck zusammengefügt.