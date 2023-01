Diese Rücknahmepflicht wurde in einem weiteren Gesetz 2021 noch konkretisiert und erweitert. Es gilt: „Alle Batterien können weiterhin unentgeltlich bei den jeweiligen Vertreibern dieser Batteriearten zurückgegeben werden“, so das Umweltbundesamt. Supermärkte, Drogerien, Baumärkte und auch Tankstellen nehmen sie also zurück. „Darüber hinaus können Geräte-Altbatterien natürlich auch bei kommunalen Sammelstellen zurückgegeben werden.“

Batterien und Akkus müssen – wenn dies möglich ist – vor der Abgabe eines Elektrogerätes an einer Sammel- oder Rückgabestelle aus den Geräten entnommen und separat entsorgt werden, da sonst Brandgefahr besteht. „Batteriebetriebene Geräte, bei denen die Batterien und Akkus nicht entnommen werden können, gehören in separate Sammelbehältnisse zu den jeweiligen Sammelgruppen“, so das Umweltbundesamt.

Wie sieht es mit Altöl aus?

Speiseöle nicht über die Toilette oder den Ausguss entsorgen, es beschädigt Kanalrohre, weil es sich dort ablagert. Das Umweltbundesamt rät, haushaltsübliche Mengen in PET-Flaschen zu sammeln und diese verschlossen über die Restmülltonne zu entsorgen (am besten mit einem Papiertuch umwickelt, falls doch mal was ausläuft).

Altöle aus Motoren, Maschinen, Turbinen und Getrieben sind immer sehr umweltschädlich und gehören deshalb nicht in den Hausmüll. Die Altölverordnung sieht vor, dass in unmittelbarer Nähe zu Verkaufsstellen solcher Öle immer auch Annahmestellen für Altöl vorhanden sein müssen. „Geschieht die Rücknahme am Verkaufsort nicht, muss es dort aber deutlich einen schriftlichen Hinweis auf die nächstgelegene Annahmestelle geben“, so das Bundesumweltministerium. Auch wer übers Internet Öl gekauft hat, kann den Händler auffordern, eine Rücknahmestelle in der Nähe des Käufers zu nennen. Dazu sind die Anbieter verpflichtet.

Welche Chemikalien gehören nicht in den Hausmüll?

Reste von Farben, Klebstoffen, Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmitteln oder Lösemittel enthalten allesamt Umweltschadstoffe. Trotzdem dürfen manche Dinge davon in den Restmüll (zum Beispiel in vielen Fällen eingetrocknete Farbe), andere aber wiederum nicht (oft flüssige Farbe). Was genau in die graue Restmülltonne darf und was nicht, regeln die einzelnen Kommunen in ihren Abfallsatzungen. Es kann also regionale Unterschiede geben. Solche Abfälle also am besten bei Schadstoffmobilen oder bei Wertstoffhöfen abgeben oder sich bei der Gemeinde erkundigen.

Welche besonderen Müllarten gibt es noch, die oft im Haushalt anfallen?

Energiesparlampen enthalten geringe Mengen Quecksilber, können daher nicht (wie die alten Leuchtmittel) in den Restmüll. Sie gehören zum Wertstoffhof oder zum Schadstoffmobil. Und auch der Handel, der diese Produkte verkauft, ist zu einer Rücknahme verpflichtet. Am besten die Lampe zurück in die Pappschachtel stecken und so bei den entsprechenden Stellen abgeben, dann zerbricht auch nichts.

Altes Holz, das bereits als Produkt genutzt wurde, also zum Beispiel als Möbelstück oder Baumaterial, wird über die Sperrmüllsammlung oder Recyclinghöfe entsorgt. Die Verbrennung im heimischen Kaminofen ist verboten, da in verarbeitetem Holz Schadstoffe stecken. Und: Man sieht es dem Holz nicht unbedingt an, ob es zum Beispiel mit Holzschutzmitteln behandelt wurde.