Stuttgart. Satte 50 Millionen alte Autoreifen werden pro Jahr in Deutschland entsorgt. Davon wird ein Großteil geschreddert und wiederverwertet, rund ein Drittel verbrannt. Den Wertstoffkreislauf von Autoreifen schließen will jetzt Mercedes-Benz. Mehrere Hundert Tonnen Altreifen sollen dafür jährlich recycelt werden, so Markus Schäfer, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands. Und zwar mit einem revolutionären Verfahren: per Pyrolyse, auch chemisches Recycling genannt.

Der Kunststoff wird ohne fossile Rohstoffe hergestellt

Mit dieser Technik entstehen aus alten Reifen Bügeltürgriffe für den Mercedes EQE und die S-Klasse, außerdem Crash-Absorber für die S-Klasse. Die sorgen für eine gleichmäßigere Kraftverteilung auf den Unfallgegner bei einem frontalen Zusammenstoß. Die Türgriffe werden noch in diesem Jahr in die ersten Serienmodelle eingebaut, künftig auch in den neuen EQE SUV. Dafür hat sich Mercedes-Benz mit BASF zusammengetan.