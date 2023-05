München. Technik, die üblicherweise Maschinen und Industrieanlagen digital vernetzt, hilft auch dabei, weltweit gefährdete Ökosysteme zu bewahren. Zum Beispiel den Regenwald.

Sensoren des Münchner Chipherstellers Infineon wurden dazu in digitale Wächter – sogenannte „Guardians“ – eingebaut. In Echtzeit übertragen die Geräte Tonaufnahmen aus den verbliebenen großen Regenwaldgebieten der Erde wie Malaysia, Sumatra oder Brasilien, die von illegaler Abholzung bedroht sind.

Der Halbleiterkonzern arbeitet in dem Projekt mit der US-amerikanischen Organisation Rainforest Connection zusammen, die die Spürgeräte entwickelt und bereits in mehr als 30 Ländern installiert hat.

Mikrofon steckt in der Riesenblüte

Die Technik versteckt sich in einer künstlichen Riesenblume, die bis zu 60 Meter hoch über dem Boden an den Ästen der Urwaldriesen befestigt wird. An der Unterseite der Blüte sitzt ein Mini-Mikrofon. Kreischt plötzlich eine Kettensäge im Schutzgebiet, weiß man, hier sind Holzdiebe am Werk. Die lokalen Ranger erhalten automatisch einen Alarm aufs Mobiltelefon und werden per GPS zu dem Ort geleitet. Mit der Sensortechnik lassen sich so viel größere und vor allem auch entlegene Gebiete überwachen. Bislang bekam die Umweltzerstörung dort kaum jemand mit.