Waldemar Karzmarzik: Der gelernte Dreher ist Einkäufer, Betriebsrat und Ausbildungsleiter.

Lehrwerkstatt steht an dem Gebäude, in dem Waldemar Karzmarzik am 1. September 1986 in seine Dreher-Lehre startete, damals noch bei Hoesch - seine halbe Familie arbeitete da. Die Werkstatt gibt es nicht mehr, Karzmarzik ist noch da, als Einkäufer fürs Vormaterial, Ausbildungsleiter, Betriebsratsvorsitzender. „Mehr Jobs brauche ich nicht“, schmunzelt der 55-Jährige.

Aus der behüteten Werkstatt in die Schmiede: „Das war ein kleiner Schock“, sagt er. Die Zerspanung, vor allem an den damals neuen Bearbeitungszentren, lag ihm mehr. Mit zahlreichen Weiterbildungen kam er voran, kennt sich im Betrieb aus wie kaum ein anderer.

Eigentlich ist er seit 2010 als Betriebsratsvorsitzender komplett freigestellt. „Aber das passte nicht“, erinnert sich Karzmarzik an schwierigere Zeiten: „Ich kann den anderen nichts von Mehrarbeit erzählen, wenn ich selber nicht mitarbeite.“ Einige Sozialpläne musste er aushandeln: „Das war die härteste Phase. Man kennt ja alle.“ Aber es sei notwendig gewesen. Helfen möchte er, den Betrieb nach vorne zu bringen. So wie er auch versucht, seine Kollegen in allen Belangen zu unterstützen. Oft wird er mit privaten Sorgen konfrontiert - auch die Aufgaben eines Betriebsrats haben sich gewandelt. „Aber es macht extrem Spaß.“