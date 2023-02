Zwei Jahre lang wurde in der deutschen Nord- und Ostsee keine einzige neue Turbine installiert, nun ging vor der Küste Schleswig-Holsteins endlich ein neuer Windpark ans Netz. Der Name „Kaskasi“, der sich auf einen afrikanischen Monsun-Wind bezieht, ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das Projekt beeindruckt mit Details, die es so noch nie gab.

Die wichtigste Innovation: Einige der 38 Turbinen in dem 342-Megawatt-Park sind mit Rotorblättern von Siemens Gamesa ausgestattet, die sich komplett recyceln lassen.

Weniger Rohstoffverbrauch

Anders als herkömmliche Windkraftrotoren landen sie nach dem Ende ihrer Lebensdauer nicht im Sondermüll, sondern in einer Wiederverwertungsanlage. Dort werden mit einer Säurelösung das Harz, die Glasfasern und andere Komponenten der über 80 Meter langen Blätter voneinander getrennt und später zu neuen Produkten verarbeitet.