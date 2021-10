Chancen für Start-ups und Mittelständler

Daher, so der Verband, biete dieser Bereich große Wachstumschancen für die deutsche Industrie. BDI-Präsident Siegfried Russwurm: „Eine Plattform in der Nordsee ist zentral für eine New-Space-Wertschöpfungskette. Vor allem Start-ups und mittelständische Firmen werden von dem vereinfachten Zugang ins All profitieren.“ Die Industrie habe ihre Hausaufgaben gemacht, nun liege es an der Politik, diese einmalige Chance zu ergreifen und Mut und Engagement der Wirtschaft aktiv zu flankieren.

Bislang gibt es in Kontinentaleuropa keine Möglichkeit, kleine Satelliten flexibel und zügig in den Weltraum zu transportieren. Für den Start ins All müssen Satelliten aus Deutschland und Europa daher zu weit entfernten Startplätzen transportiert werden.

Das soll sich nun ändern. Ziel der ehrgeizigen GOSA-Initiative ist es, spätestens im Jahr 2023 die ersten Raketenstarts aus der deutschen Nordsee durchzuführen.