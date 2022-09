Der klassische Briefträger ist dadurch häufig nicht mehr ausgelastet, der Paketbote dagegen hat immer mehr zu tun. „Da ist es logisch, dem Briefträger auch Pakete mitzugeben“, sagt Professor Schocke. Und schließlich nur noch einen Boten am Tag zum Empfänger zu schicken statt zwei.

„Das ist eine ganz normale betriebswirtschaftliche Entscheidung“, sagt Schocke. Die Post sei gesetzlich verpflichtet, einmal am Werktag Briefe zuzustellen. Wenn sie die Kosten dafür „auf möglichst niedrigem Niveau halten und keine Verluste machen“ wolle, müsse sie den Service umstrukturieren. Denn die letzte Meile vom Verteilzentrum zum Empfänger sei die teuerste Strecke. Dort entstünde im Durchschnitt die Hälfte der Transportkosten.

Der Service für Kunden wird durch Umstellung sogar eher besser

Um die im Griff zu behalten, will der Logistik-Riese (16,9 Milliarden Euro Umsatz hierzulande) nun zunehmend Briefe und Pakete gemeinsam austeilen lassen. In ländlichen Regionen ist das schon heute so. Nun will die Post auch in Klein- und Mittelstädten sowie in den Randzonen großer Städte zur Verbundzustellung wechseln. Bis 2025 soll es die in 75 Prozent der 52.000 Zustellbezirke geben, aktuell sind es gut die Hälfte. Dafür investiert der Konzern auch in neue Sortiermaschinen sowie Elektro-Transporter; kürzlich nahm er den 20.000sten in Betrieb.

Für Verbraucher ändert sich durch die Umstellung nichts, sagt Professor Schocke. „Das Paketnetz ist auf Effizienz getrimmt. Dadurch dürfte der Service für Kunden sogar eher zunehmen.“