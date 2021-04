Kirchberg/Murr. Keine persönliche Übergabe an den Empfänger – das gilt seit Corona für die Zusteller von Paketen. In den meisten Fällen heißt das: Die Päckchen werden vor der Tür oder im Treppenhaus abgestellt. Eine gute Lösung ist das nicht, denn da sind sie weder vor Wetter noch vor Diebstahl geschützt.

Gut und sicher aufgehoben ist alles, was nicht in den Briefkasten passt, in Paketkastenanlagen – zum Beispiel in der myRENZbox der Erwin Renz Metallwarenfabrik. Das schwäbische Familienunternehmen ist Marktführer in der europäischen Briefkastenbranche. 825 Mitarbeiter – davon 450 in Deutschland – produzieren an fünf Standorten neben einem breiten Briefkastensortiment auch Paketboxen.

Praktische Lösung für Online-Shopper

Geschäftsführer Armin Renz rechnet mit einem wachsenden Bedarf an solchen Anlagen: „Corona hat den kontaktlosen Einkauf – online oder per Abholung – befeuert. Und auch wenn die Pandemie einmal vorüber ist und die Menschen wieder ins Büro oder in den Urlaub fahren, ist es ihnen wichtig, dass Sendungen direkt und sicher bei ihnen ankommen.“ Tatsächlich legt eine Studie des Digitalverbands Bitkom nahe, dass der Paketverkehr weiter zunehmen dürfte: 94 Prozent aller Internetnutzer ab 16 Jahren kaufen demnach auch online ein. Das könnte auch der Nachfrage nach den Paketboxen einen Schub geben.