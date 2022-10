Singen. Ab dem nächsten Jahr will das biopharmazeutische Unternehmen Takeda in Singen einen Teil seines Strombedarfs selbst produzieren: Auf den Dächern der Impfstofffabrik entsteht derzeit eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 480.000 Kilowattstunden pro Jahr. Für diesen und weitere Bausteine auf dem Weg zur Klimaneutralität wurde das Unternehmen jetzt für den diesjährigen Umweltpreis für Unternehmen des Bundeslandes Baden-Württemberg nominiert.

Am Standort ist seit 2014 ein Blockheizkraftwerk in Betrieb, 2025 soll ein Biomassekraftwerk an den Start gehen. Schon jetzt bezieht Takeda 100 Prozent grünen Strom aus regenerativen Energiequellen. Das ehrgeizige Ziel lautet hier: 80 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2025. Weltweit will das japanische Unternehmen den Ausstoß bis 2025 um 40 Prozent verringern.

Ressourcen schonen, Abfall reduzieren

Zudem wird am Standort ein nachhaltiger Ansatz in der Produktion verfolgt. So werden zum Beispiel die Tablettenschachteln aus Recyclingpapier hergestellt. Hochmoderne Filteranlagen ermöglichen es, den Wasserverbrauch in Bezug zur Produktionsmenge zu senken. Auch der Abfall soll schrumpfen: In den Reinräumen wird deshalb von Einmalbekleidung auf Mehrwegbekleidung umgestellt.