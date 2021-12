Rheinfelden. Die Strom-, Gas- und Ölrechnung steigt und steigt, der Ruf nach umweltschonender, bezahlbarer Energie wird immer lauter. Da kommt ein Projekt von Evonik Rheinfelden in Kooperation mit der EnBW-Tochter Energiedienst gerade recht: klimaneutrale Wärmeerzeugung für mehrere Tausend Haushalte.

Es geht um 95 Grad Celsius heiße Abwärme, die bei der Produktion von Kieselsäure im Aerosil-Betrieb des Spezialchemie-Unternehmens entsteht. Kieselsäure steckt zum Beispiel in Silikonen, Beschichtungen, Kleb- und Dichtstoffen.

Bis zu 10.000 Haushalte lassen sich mit Nahwärme versorgen

„Einen Teil dieser Abwärme nutzen wir bereits am Standort“, erklärt Stefan Fiedler, Leiter Betriebsgruppe Aerosil. Etwa zur Erwärmung von Produktionsvorstufen oder um Gebäude auf dem Werkgelände zu beheizen. Ein weiterer Teil geht seit der Heizperiode 2021 nicht mehr in den Rhein, sondern ins benachbarte Wohngebiet – auch für die Warmwasser-Erzeugung. Im Sommer wird aus der Abwärme Strom.

So funktioniert’s: Das heiße Wasser wird aus dem Kühlkreislauf entnommen und ins Wärmenetz von Energiedienst eingespeist – pro Jahr bis zu 42 Millionen Kilowattstunden. Mit dieser Leistung lassen sich bis zu 10.000 Wohnungen klimaneutral mit Warmwasser und Heizung versorgen. Denn so werden dort keine fossilen Brennstoffe benötigt, was jährlich rund 10.000 Tonnen Kohlendioxid einspart.