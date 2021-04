Den Organisatoren ist wichtig, dass die Schüler möglichst aktiv beteiligt sind. Englert: „Sie sollen beobachten und Aha-Erlebnisse haben, Fragen stellen und sich gegenseitig zum Weiterdenken anregen.“

Diese Ziele verfolgt auch das SFZ, ein Projekt der Hamburger Schulbehörde, der Joachim-Herz-Stiftung, der Körber-Stiftung, des Verbands Nordmetall und der Uni Hamburg. SFZ-Geschäftsführerin Janine Radtke über den Hintergrund des Titels „Grenzenlos experimentieren“: „Der Name signalisiert, dass die Schüler unabhängig von ihrem Aufenthaltsort mitmachen können.“

Auch liegen die Standorte der Projektpartner in unterschiedlichen Bundesländern, überwinden also Grenzen. Und ebenso grenzenlos soll die Vielfalt an Themen sein, schließlich kommen die Referenten aus den verschiedensten MINT-Bereichen.

Das Projekt „Grenzenlos experimentieren“ entstand im Sommer 2020

Die Anfänge der Kooperation der beiden außerschulischen Lernorte liegen gut ein Jahr zurück. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sowohl die Phänomenta in Flensburg als auch das SFZ in Hamburg phasenweise ihre Türen schließen.

Radtke: „So haben wir uns im Frühjahr 2020 zusammen mit der Europa-Universität Flensburg und dem Landesverband Hamburg des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts auf die Suche nach einem alternativen Angebot gemacht.“

Das Ergebnis: die neue Event-Reihe „Grenzenlos experimentieren“. Was in den Sommerferien 2020 mit den ersten Videomeetings startete, ist seit November 2020 dank der finanziellen Förderung durch die Joachim-Herz-Stiftung ein festes Projekt mit einem regelmäßigen Veranstaltungsangebot geworden, das von den jungen Teilnehmern sehr gut angenommen wird.