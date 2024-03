Der Himmel ist grau und verhangen an diesem Samstagvormittag, aber die hohen Hallen der Peene-Werft halten mit ihrem kräftigen Blau dagegen, gemeinsam mit der nahe gelegenen Peene-Klappbrücke, die ebenfalls ein blauer Anstrich ziert.

Die rund 35 Besucher, die sich heute am Haupttor der Werft eingefunden haben, sind jedoch nicht gekommen, um sich an der fröhlichen Farbgebung der Bauwerke zu erfreuen, sondern um Einblicke und Informationen über die beruflichen Perspektiven in dem Unternehmen zu bekommen. Denn die Jugendlichen sind, gemeinsam mit ihren Eltern, der Einladung zum „Tag der Ausbildung“ gefolgt, der heute auf dem Werftgelände stattfindet.

Großer Andrang im Ausbildungszentrum

Dort ist das mit großen weißen Lettern markierte Ausbildungszentrum schnell erreicht. Der Raum für theoretische Unterweisungen in dem 2006 errichteten Flachbau füllt sich rasch bis auf den letzten Platz. Vor jedem Teilnehmer liegt ein Helm auf dem Tisch, denn Sicherheit wird großgeschrieben auf der Werft. Für die Schüler der Klassenstufen acht bis zehn symbolisiert er ihre nahe Zukunft, den Wechsel von der Schul- in die Arbeitswelt.

In die letzte Reihe haben sich der 16-jährige Dennis Piel, seine Mutter Daniela Piel und Ziehvater Maik Kostmann gesetzt. Sie sind an diesem kühlen Januartag aus Lütow unweit von Zinnowitz auf der Insel Usedom angereist.

Der Tag der Ausbildung im Video

Verwandte und Bekannte im Betrieb Ein Bekannter auf der Werft habe sie auf die heutige Veranstaltung aufmerksam gemacht, erzählt Maik Kostmann, den ein familiärer Bezug mit dem 1948 gegründeten Betrieb verbindet: „Mein Opa war zu Ostzeiten einer der Direktoren der Peene-Werft.“ Mit Blick auf Dennis erwähnt er, dass der 16-Jährige daheim gerne mit anpacke, wenn Arbeiten am Haus oder am Carport anstünden. „Er hat eine Menge handwerkliches Geschick.“ Der Ausbildungsleiter ist seit 1979 dabei Dennis nickt. Die Freude daran, „mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, etwas herzustellen“, habe sich bei Praktika in einer Tischlerei und bei einem Heizungsbauer noch verstärkt, ergänzt er. Einen Berufsstart auf der Werft könne er sich auf jeden Fall vorstellen, auch weil „der Schiffbau in der Region eine spannende Geschichte ist und ich künftig gern ein Teil davon sein würde“. Ausbildungsleiter Andreas Greger gefällt das. Der 61-jährige Wolgaster hat 1979 eine Lehre als Maschinen- und Anlagenmonteur begonnen und ist seitdem im Unternehmen. 1984 wechselte er in den Bereich Ausbildung, wo er bis dato schätzungsweise 1.500 junge Menschen auf der ersten Etappe ihres Berufswegs begleitet hat. Aktive Nachwuchsarbeit „Bis vor 20 Jahren war es üblich, dass gefühlt alle, die in Wolgast und Umgebung die Schule verließen und nicht zwei linke Hände hatten, zur Peene-Werft gingen“, erzählt er. Das habe sich stark geändert, da viele Schulabgänger heutzutage aus der Region abwandern. „Um gegen den Trend zu steuern, gehen wir verstärkt auf die Jugendlichen zu“, sagt Personalreferentin Laura Heß. Sie nennt Berufsmessen, Jobbörsen und die Schulen als Begegnungsorte, wo sie die Werft als attraktiven Arbeitgeber bewirbt. 2023 dann wurde erstmals ein „Tag der Ausbildung“ organisiert. Das unmittelbare Erleben wirke noch mal anders als die bloße Erzählung. Fachkräftemangel bleibt Herausforderung Jahrelang nahm die Peene-Werft pro Jahr zehn junge Leute als Azubis unter Vertrag. 2023 wurde diese Zahl auf 20 verdoppelt, eine Reaktion auf den aktuellen Fachkräftemangel, der nicht nur dem Schiffbau zu schaffen macht. Personalreferentin Heß hat ebenfalls auf der Werft gelernt und ein Betriebswirtschaft-Studium in Personal und Controlling absolviert. Sie sei ein „Mitarbeiterkind“, sagt die 31-Jährige nicht ohne Stolz. Der Vater und der Lebensgefährte arbeiten ebenfalls im Betrieb. Als 2020 die Tochter geboren wurde, schenkten ihr die Kollegen einen Baby-Body mit der Aufschrift „50 % Mama, 50 % Papa, 100 % Peene-Werft“.

Seit der Gründung 1948 mehrere Eignerwechsel In seiner Einführung skizziert Ausbildungsleiter Greger den Besuchern die Historie der Werft. Sie war 1948 gegründet und in den vier DDR-Jahrzehnten zur Marinewerft ausgebaut worden. Nach der deutschen Wiedervereinigung entstanden hier neben den „grauen Schiffen“ unter anderem Containerfrachter sowie Arbeits-, Fischerei- und Spezialschiffe. Auch die Eigentümerstruktur änderte sich mehrfach. Im Jahr 2013 übernahm schließlich die Bremer Unternehmensgruppe Lürssen die östlichste Seewerft Deutschlands. Seither ist die Produktpalette wieder fokussiert auf Marine- sowie Behördenschiffe und einen leistungsstarken Reparatursektor. Nach einer Neustrukturierung der Unternehmensgruppe Lürssen gehört die Peene-Werft nun zur NVL Group, die auf den Neubau und die Reparatur von Marineschiffen spezialisiert ist und weitere Standorte in Hamburg und Wilhelmshaven hat. Zum Start gibt es für jeden Azubi ein iPad „Wir sind derzeit gut ausgelastet und haben viel Arbeit“, bilanziert Ausbildungsleiter Andreas Greger und fügt hinzu: „Dafür brauchen wir Top-Fachleute und geeigneten Nachwuchs.“ Die Schüler und Eltern erfahren, dass in diesem Jahr 16 Ausbildungsplätze zu besetzen sind, und zwar in den Berufen Industrie-, Anlagen- und Konstruktionsmechaniker. Nach dreieinhalb Lehrjahren folgt dann eine befristete Anstellung, die nach einem Jahr bei persönlicher und fachlicher Eignung in eine unbefristete münden sollte. Zum Start gibt es für jeden Azubi ein iPad. Ein feiner Wink darauf, dass theoretische Lerninhalte häufiger digital vermittelt werden. Aktuell gibt es 42 Azubis auf der Werft. Gang durch die Lehrwerkstatt Dem Ausbildungsleiter folgen die Gäste anschließend dorthin, wo jede Ausbildungs-Vita auf der Peene-Werft ihren Anfang nimmt. In der Lehrwerkstatt erlernen die Fachkräfte in spe die Grundlagen der Metallbearbeitung. Vom Feilen, Bohren, Drehen bis zum Schweißen. Der 20-jährige Felix Geiser findet aufmerksame Zuhörer, als er die Werkstücke präsentiert, die er angefertigt hat. Im September 2023 hatte er als Dualstudent seine Ausbildung begonnen. Bevor er ab nächsten September an der Hochschule Bremen Schiffbau und Meerestechnik studiert, absolviert er einen einjährigen Grundlehrgang als Konstruktionsmechaniker. Spannende Einblicke in verschiedene Bereiche Vor sechs Jahren war er mit den Eltern aus Baden-Württemberg nach Mecklenburg-Vorpommern in die Nähe des Plauer Sees gezogen. „In den Ferien habe ich öfters in einer Marina gejobbt, da ist eine gewisse Affinität zu Booten und Schiffen erwachsen“, begründet Felix seine Berufswahl. Sein Fernziel ist es, eines Tages als Schiffbauingenieur zu arbeiten. Im letzten Abschnitt des heutigen Tages kommen die Arbeitsschutzhelme zum Einsatz. Fertigungsleiterin Jeannette Kanyár führt die Gäste in die Produktionshalle 1. Dort verantwortet sie den Bereich Ausrüstung und Rohrbau.