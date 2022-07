Die MV Werften hatten Anfang 2022 einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem dem asiatischen Eigentümer Genting wegen der Krise des internationalen Kreuzfahrt-Tourismus das Geld ausgegangen war. Nun sieht TKMS neue Chancen durch die massive Erhöhung des deutschen Wehretats infolge des Ukraine-Kriegs.

Viele Eigentümerwechsel seit der Gründung 1946

Der Schiffbaubetrieb in Wismar hat eine äußerst wechselvolle Geschichte hinter sich. 1946 als VEB Mathias-Thesen-Werft gegründet, wurde der Standort 1992 nach dem Ende der DDR zunächst zur MTW Schiffswerft und 1998 zur Aker MTW Werft. 2008 wurde der Standort an eine russische Investmentgesellschaft verkauft und in „Wadan Yards MTW“ unbenannt. 2009 folgten der nächste Eigentümerwechsel und die Umfirmierung in „Nordic Yards Wismar“. 2016 schließlich entstand die Gruppe MV Werften, die nun zum Insolvenzfall wurde.