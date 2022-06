Seit 2001 bietet der Girls’ Day Schülerinnen alljährlich die Möglichkeit, Wirtschaftsbetriebe zu besuchen und einen Blick in die berufliche Zukunft zu werfen. Bei ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel ist das durchaus wörtlich zu verstehen, denn dort wartet auf die Teilnehmerinnen ein einzigartiges Highlight – sie dürfen am Ende auf den riesigen Portalkran des Nachbarbetriebs German Naval Yards Kiel (GNYK) und von dort auf das weitläufige Werftgelände schauen, wo schon Hunderte von Schiffen gebaut wurden.

Hier oben hat man nach anderthalb Minuten Aufzugfahrt aus rund 100 Meter Höhe einen grandiosen Blick auf die Kieler Förde und weit darüber hinaus. Aber das ist noch nicht alles. Denn die Werft hat auf dem Portalkran, der mit 900 Tonnen Tragkraft der stärkste seiner Art im Ostseeraum ist, eine Lounge installieren lassen, die in dieser Form wohl weltweit einzigartig ist.

Eine Lounge auf dem 100 Meter hohen Kran

Die Schülerinnen sind mächtig beeindruckt. Eine zeigt Richtung Süden und sagt: „Schau mal, da drüben liegt der Kindergarten, in dem ich jahrelang war. Und sogar unsere Schule kann man erkennen, wenn man genau hinschaut.“

Am anderen Fenster steht Cem Selvi und schaut auf das Viertel, in dem er aufwuchs. Der 38-Jährige ist seit 2004 bei TKMS, als das Unternehmen noch HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) hieß, und wurde 2018 Leiter des Ausbildungsbereichs, in dem über 200 Nachwuchskräfte ihr Handwerk lernen.