Die Branche präsentiert sich auf der IdeenExpo in Hannover

Nach Meises fröhlich-buntem Auftritt sorgte HPV-Präsident Jürgen Peschel, der sich zur Wiederwahl stellte, für ernstere Töne. Er erinnerte daran, dass vor allem die Unternehmen enorm unter den dramatisch gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten zu leiden haben – und warnte vor einem Gas-Embargo.

Wie kräftig sich die Papier- und Kunststoffverarbeitung um Nachwuchskräfte bemüht, zeigte dann HPV-Bildungsreferent Erik Wölm auf. So ist die Info-Site karriere-papier-verpackung.de gerade neu aufgesetzt worden. Anfang Juli wird sich die Branche wieder prominent auf der IdeenExpo präsentieren. Und die Handbücher für Packmitteltechnologen stehen inzwischen auch in „einfacher Sprache“ bereit, also in einer sehr leicht verständlichen Version.

Übrigens: Sonja Meises Kurzfilm über das, was ein Packmitteltechnologe im Betrieb so macht, ist jetzt auch auf Youtube zu sehen.