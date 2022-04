Wichtiges Handwerkszeug für die Azubis: ein Tablet

Für die Arbeit auf der Lernplattform stellt B+K den Azubis Tablets zur Verfügung – letztlich wohl das wichtigste Handwerkszeug im 21. Jahrhundert. Ausbilder Sebastian Rahe erklärt die Vorteile so: „Per Tablet können sie das komplette Lehrmaterial einsehen, orts- und zeitunabhängig lernen, mit mir und anderen kommunizieren, neue Aufgaben erhalten – und Feedback bekommen, wie sie diese gemeistert haben.“

Azubi Sagnak ist begeistert von diesen Möglichkeiten: „Man sieht schnell, ob man die gestellte Aufgabe in der vorgeschriebenen Zeit schafft und wo man noch nachlegen muss“, sagt der 26-Jährige. Inzwischen hat er sich selbst so ein Gerät für den privaten Gebrauch gekauft. „Bisher war mir das zu teuer, aber jetzt weiß ich, wie vielseitig man es einsetzen kann. Und es macht Spaß.“

Digitalkompetenz wird immer mehr zu einer Schlüsselkompetenz Rebekka Skubinn, Head of Global HR

Diese Begeisterung freut Dr. Rebekka Skubinn, Head of Global HR bei B+K. „Digitalkompetenz wird immer mehr zu einer Schlüsselkompetenz für die Beschäftigten“, betont sie, „denn die Arbeitswelt wird in allen Bereichen digitaler – also auch in der Produktion.“ Über die E-Learning-Plattform wolle man die Azubis noch besser auf diese digitale Welt vorbereiten.

36 Aufgaben speziell für Packmitteltechnologen

Der Arbeitgeberverband HPV hat auf der MLS-Plattform 36 Aufgaben speziell für Packmitteltechnologen hinterlegt. Die Aufgaben orientieren sich an den Inhalten der Ausbildungshandbücher: „Sie sind für das erste Ausbildungsjahr als Inspiration und Starthilfe gedacht“, erklärt Dr. Erik Wölm, der sich beim HPV ums Thema Berufsbildung kümmert.

Im Prinzip steht die Sache allen Firmen offen. Nach einem kostenlosen Testzugang können interessierte Unternehmen pro Azubi eine Lizenz der Plattform erwerben, die dann für die Dauer der Ausbildung gültig ist.

Für B+K-Ausbilder Rahe eine lohnende Investition, die er sehr empfiehlt: „Über das System lassen sich die fertigen Arbeiten leichter und schneller kontrollieren. Ich spare so Zeit, die den Azubis für betreuende Gespräche übers Tablet oder auch persönlich zugute kommt.“