Bunte Schachteln, wohin man sieht, in allen erdenklichen Formen, Farben und Größen. Knallbunt bedruckt, in trendigen Erdtönen oder auch glitzernd und glänzend: Wer kleine Waren edel präsentieren will, kommt an Walter Verpackungen wohl kaum vorbei. „Im deutschsprachigen Raum zählen wir zu den führenden Anbietern exklusiver Geschenk- und Süßwarenverpackungen, auch in kleinen Auflagen“, sagt Firmenchef Roland Walter beim aktiv-Besuch. Das über 100 Jahre alte Familienunternehmen produziert mittlerweile an zwei Standorten in Offenbach.

Um das Geschäft weiterzuentwickeln, lässt Walter sich regelmäßig Neues einfallen. So öffnete er etwa den B2B-Online-Shop auch für private Kunden und testet parallel weitere Shops. „Dank der TV-Shows und dem Austausch auf Social Media gibt es mehr Hobby-Bäcker, die schöne Schachteln für ihre Plätzchen und Pralinen kaufen.“

Die Übernahme eines anderen Unternehmens hat gut funktioniert

Auch spontane Neuerungen bewähren sich: Als sich mal eine Diplom-Designerin bewarb, obwohl gar keine Stelle ausgeschrieben war, stellte Walter sie trotzdem ein. „Mir war schnell klar, dass wir so jemanden brauchen können, weil viele Kunden zunehmend das Besondere suchen – auf ihre Vorstellungen angepasste, individuelle Verpackungen.“

Inzwischen entwirft die Designerin auch Motive und Muster für das Papier, das die Schachteln umhüllt und das hier auf eigenen Maschinen weiterverarbeitet wird. „Da wir Blankobögen in allen erdenklichen Farben auf Lager haben, können wir so noch schneller auf Trends reagieren oder auch mal Engpässe bei Lieferanten umgehen“, erklärt der Unternehmer. Der sich übrigens auch in vielen Ehrenämtern engagiert – nicht zuletzt im Arbeitgeberverband der Branche.