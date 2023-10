Rott am Inn. Auf dem Grill und im Salat: Feta ist – in Würfel oder Scheiben geschnitten – eine beliebte Zutat für Sommergerichte. Das Unternehmen Alpma Alpenland Maschinenbau aus Oberbayern stellt Anlagen zur Fertigung dieser Spezialität aus Südeuropa her. Die Firma in Rott am Inn rüstet Käsereien in aller Welt aus. Sie deckt mit ihrer Technik die gesamte Prozesskette ab, von der Aufbereitung der Milch und Molke über die eigentliche Käseherstellung bis zum Portionieren, Schneiden und Verpacken der fertigen Sorten.

Der Koagulator erzeugt die Rohmasse für den Käse

Ein zentraler Bestandteil der Produktionslinien und bis heute die wichtigste Erfindung des mehr als 75 Jahre alten Unternehmens ist der Koagulator. Das 100. Exemplar aus der Alpma-Fertigung in Oberbayern ging nach Griechenland, der Heimat des würzigen Fetakäses aus Schaf- und Ziegenmilch. Der Koagulator arbeitet buchstäblich wie am Fließband und stellt kontinuierlich „Käsebruch“ her. So nennen Fachleute die Rohmasse für den Käse. Die vorbereitete Milch wird dazu maschinell in einer schmalen, mehr als 80 Meter langen Edelstahlwanne sanft hin- und herbewegt, eingedickt und danach automatisch geschnitten.