aktiv fragte bei der Unternehmensgruppe Henke Sass Wolf aus Tuttlingen, einem Spezialisten unter unter anderem für Endoskopie, warum die Neu-Zertifizierung für Hersteller so aufwendig ist. Das Unternehmen begrüßt zwar die Absicht, Medizinprodukte sicherer zu machen, doch: „Die Anpassung der Prozesse ist bei uns seit Jahren in vollem Gange und bindet in allen Fachbereichen viele Ressourcen“, schildert Unternehmenssprecher Kevin Rodgers. Hintergrund: Auch die einzelnen technischen Produktionsschritte müssen aufwendig dokumentiert werden. „Das verursacht hohe Kosten.“ Und man habe dadurch nicht mehr so viele Kapazitäten für Zukunftsprojekte. „Es müssen nicht nur neue Produkte, sondern alle Bestandsprodukte noch mal neu zertifiziert werden, die seit Jahren erfolgreich im Einsatz sind“, verdeutlicht Rodgers. Dass die Zertifizierungsstellen dabei auch noch wie ein Nadelöhr wirkten, sei ein echtes Problem.

„Wir fürchten, dass sogar Prothesen knapp werden“

„Die Zeit drängt“, warnt BVMed-Geschäftsführer Marc-Pierre Möll. Die Zertifizierungskapazitäten müssten dringend ausgebaut werden. Und für Produkte, die schon lange erfolgreich im Einsatz sind, müsse es pragmatischere Lösungen geben als die komplette Neuzertifizierung. Für Nischenprodukte, wie die Ballonkatheter für Babys mit Herzfehlern, seien Ausnahmeregelungen notwendig. Bei Bedarf müsse auch die Umsetzungsfrist verlängert werden.

In Gefahr ist nicht nur die medizinische Versorgung der Bürger, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftszweig mit vielen Arbeitsplätzen. Der BVMed schätzt, dass in Deutschland und Europa etwa 10 Prozent der Medizintechnik-Unternehmen wegen der „Medical Device Regulation“ keine Zukunft mehr haben, wenn die EU-Kommission jetzt nicht schnell gegensteuert.

Die Gesundheitsminister von 18 EU-Ländern sind besorgt

Nachdem jüngst sogar die Gesundheitsminister von 18 EU-Ländern bei einem Ministertreffen in Brüssel ihre Besorgnis über die kritische Situation erklärten, hat die EU-Kommission immerhin mitgeteilt: Sie arbeite an Lösungen für das Problem. Allerdings kommt es jetzt entscheidend darauf an, dass diese Lösungen auch schnell umgesetzt werden.

Denn: Jede Produktzertifizierung, die fristgerecht abgeschlossen sein soll, muss wegen der langen Zertifizierungsdauer noch in diesem Jahr beginnen. Deshalb treffen viele Unternehmen notgedrungen jetzt schon die Entscheidung, Medizinprodukte vom Markt zu nehmen.

Die Folgen sind zum Teil bereits nicht mehr aufzuhalten. Der Mediziner Professor Andreas Halder, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, befürchtet „dass wir einigen Patientinnen und Patienten bald sagen müssen: Es tut uns leid, wir müssen Ihren OP-Termin absagen, wir bekommen keine passende Prothese für Sie.“