Dem widmet sich die 53-Jährige heute mit ganzer Leidenschaft, allerdings nur am Wochenende und nach Feierabend, denn hauptberuflich arbeitet sie bei Alfa Laval in Glinde. „Ich habe in den 80er Jahren eine Bauzeichner-Ausbildung in einem Architekturbüro gemacht“, erzählt Gabriele Domroes. „1989 kam ich dann zu Alfa Laval, wo ich heute mit einem Teilzeitvertrag in der Marine & Diesel Division als Project Assistance tätig bin und unter anderem Warranty Claims, also Reklamationen, bearbeite.“

Bestellungen aus allen Teilen Europas

Ein wichtiger Job, der Gabriele Domroes großen Spaß macht. „Die Arbeit ist sehr abwechlungsreich“, erzählt sie. „Wenn ein Kunde sich meldet, muss ihm schnell und gezielt geholfen werden, sei es mit Ersatzteilen oder Service-Einsätzen weltweit. Das ist manchmal eine echte Herausforderung, aber bisher haben wir es immer geschafft.“

Ähnlich anspruchsvoll ist das Management ihrer kleinen Manufaktur, die unter safinio.de einen eigenen Webshop hat. Beim Einkauf des Materials legt Gabriele Domroes großen Wert auf Qualität, daher verarbeitet sie ausschließlich pflanzlich gegerbte Rinderhäute aus Deutschland.

Das spricht sich herum, mittlerweile kommen Bestellungen aus allen Teilen Europas. Und wie viele Puschen wurden bereits verkauft? Gabriele Domroes muss kurz rechnen. „Auf jeden Fall über 10.000“, sagt sie.