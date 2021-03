„Früher war Meltblown eher ein Nischenprodukt“, erzählt Kunze. Die Vliese werden hauptsächlich für Windeln, Wischtücher und OP-Kleidung gebraucht. Anfang 2020 änderte sich die Lage schlagartig: China, bis dahin der größte und fast der einzige Exporteur von Mund- und Nasen-Schutz, konnte nicht genug liefern.

Plötzlich ging es darum, schnellstmöglich eine Produktion auch in anderen Teilen der Welt aufzubauen. „Wir haben Prozesse so optimiert, dass wir heute viel mehr Anlagen ausliefern können“, so der Firmenchef. Der Betrieb mit 240 Mitarbeitern produziert alle wesentlichen Komponenten selbst: Extruder, Schnecken, Zylinder, Verstrecktürme, Wickler – und vor allem die Düsen und Düsenspitzen, die es erst ermöglichen, die Mikrofasern herzustellen.

Reicofil stellte zeitweise den wichtigen Vliesstoff selber her

Die Reifenhäuser-Gruppe – und damit auch Reicofil – hat die größten privaten Technika der Welt für Vliesstoff- und Folientechnologien. Bis zu zehn Hightech-Anlagen dienen ausschließlich der Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Und als zu Beginn der Pandemie Masken und Spezialvliese fehlten, hat Reicofil den knappen Meltblown-Stoff kurzerhand selbst hergestellt. Technikumsmaschinen lieferten zeitweise das Filtermaterial für eine Million Masken pro Tag. Aber nur so lange, bis die Maschinenkunden eigene Kapazitäten aufgebaut hatten.