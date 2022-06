Fünf Azubis haben eine historische Spritzgießmaschine nachgebaut

Eigens für das Projekt haben die Azubis Tonja Kalmbach, Leon Kolbe, Jannis Armbruster, Dennis Finkbeiner und Silas Schäfer eine historische Maschine nachgebaut, das allererste Hand-Spritzgießmodell aus den 50er Jahren. Alle sind sich einig: Diese Aufgabe hat richtig Spaß gemacht. Es war etwas ganz Besonderes und ziemlich anspruchsvoll – wie ein echter Auftrag für einen Kunden. Dennis Finkbeiner erzählt: „Uns war klar, dass die Maschine auf Anhieb funktionieren musste.“ Silas Schäfer stimmt dem zu: „Wir waren alle froh, dass sie das nach so vielen Arbeitsstunden wirklich getan hat.“

Überreicht wurde das pfiffige Gerät bei der Auftaktveranstaltung am 19. April in Furtwangen von Bertram Stern und Ausbildungsleiter Michael Vieth. Nach Projektende kommt es wieder in die Firma und wird dort in der Ausbildung eingesetzt. Noch ist es aber auf Reisen durch zehn Länder und vor Ort bei Mitmach-Aktionen und Vorträgen dabei. Laut Plan will Fath am 17. Juni das Schwarze Meer erreichen. Wer die Route nachverfolgen möchte, findet unter cleandanube.org ein Live-Tracking.