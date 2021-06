Reutlingen. Im Café Lange am Markt in Ludwigsburg gibt es heute Thai Curry. Fürs Büro oder zu Hause in einer Edelstahl-Box der Rieber GmbH. Auf der Box klebt ein QR-Code – das digitale Herzstück von EatTainable, einem ausgeklügelten Mehrwegsystem, mit dem sich eine Menge Müll vermeiden lässt.

Wie viel genau, kann das System berechnen: Ein 0,9-Liter-Edelstahlcontainer entspricht einer 19 Gramm schweren Plastikverpackung. Für Lange am Markt bedeutet das seit Oktober 2020 eine Mülleinsparung von über 100 Kilogramm.

Ein Schul-Caterer spart tonnenweise Einwegverpackungen

„Das klingt vielleicht noch wenig. Aber für einen Groß-Caterer wie Gastro-Menü in Ulm, der Schulen verpflegt, summiert sich das allein seit September 2020 auf knapp 14 Tonnen – trotz Schulschließungen“, sagt Johannes Heller, Experte für Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte bei Rieber.