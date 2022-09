Nur Hamburg hat sich in den vergangenen Jahren nach vorn gearbeitet, unter anderem mit viel gut angelegtem Geld, intensivem Ausbau des Ganztagsangebots und früh einsetzendem Fremdsprachen- angebot. Was an der Elbe jetzt fehlt, ist die Umsetzung des überparteilichen Schulstrukturfriedens, der unter anderem neue Bildungspläne vorsieht. Auch Schleswig-Holstein kann sich noch sehen lassen, unter anderem mit achtbaren Leseleistungen seiner Schüler.

Mängel bei Sprachen und Ganztagsbetreuung

Deutlich schlechter ist die Bilanz in den anderen drei Nord-Ländern: Niedersachsen tut immer noch zu wenig im Bereich Fremdsprachen und Ganztagsbetreuung. Mecklenburg-Vorpommern verharrt mit der schlechtesten Schüler-Lehrer-Relation unter allen 16 Bundesländern oder unterdurchschnittlicher Digitalisierung auf schwachem Niveau. Und Bremen fällt selbst als Schlusslicht unter den 16 Ländern noch weiter zurück.

Das alles zeigt: Nachhaltige Verbesserungen sind leider nicht durchgängig zu beobachten. Wer mehr gute Azubis und Fachkräfte will, der wird die Erneuerung umgehend und ohne Vorbedingungen wagen müssen.