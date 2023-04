„Wir haben Akzente für die nächsten Jahrzehnte gesetzt“, sagt CEO Jan-Hendrik Mohr, verantwortlich für das Ressort Technologie und Systeme sowie die Entwicklung und Produktion von Mähdreschern. Bei diesen Landmaschinen ist Claas europäischer Marktführer. Bis zu 28 der riesigen Erntemaschinen baut das Familienunternehmen an seinem Stammsitz Harsewinkel an einem Tag zusammen – und zwar in den Baureihen Lexion und Trion mit insgesamt mehr als 30 Ausstattungsvarianten.

„Der Markt verlangt nach größeren, leistungsfähigeren Maschinen, die viele Daten erfassen können“, erzählt Mohr. Bis 2022 produzierte Claas seine Mähdrescher auf zwei Montagelinien. Heute haben der kleinere Trion und der Lexion viele gleiche Bauteile: Deshalb wurden die früher getrennten Montagelinien zu einer verschmolzen, und aus zwei Teams wurde eine große Mannschaft.

Die Transportroboter bei Claas dokumentieren automatisch den Materialverbrauch und melden ihn dem Produktionssystem. Eine immer bessere Verknüpfung der Daten aus der Entwicklung, der Produktion und dem Lager ist Teil der ostwestfälischen „Datenfabrik“, an der Claas zusammen mit der Lkw-Anhängerfirma Schmitz Cargobull sowie Forschungseinrichtungen arbeitet.

Hightech-Mähdrescher besteht aus 15.000 Komponenten

„In einem Mähdrescher stecken 50 Sensoren, die alle verkabelt und angesteuert werden müssen“, sagt Mohr. Insgesamt besteht ein Hightech-Mähdrescher aus 15.000 Komponenten. Die PS-starken Giganten müssen die knappen Erntezeitfenster ausnutzen, kommen mit 1,5 Liter Diesel pro Tonne Getreide aus.

Die hohen Getreidepreise bringen die Landwirte in Europa und Nordamerika dazu, mehr in Technik zu investieren. Gut für Claas: 2022 hatte die Firma einen Rekordumsatz von fast 5 Milliarden Euro erzielt. Von den über 12.000 Mitarbeitern weltweit sind 3.500 am Stammsitz beschäftigt.