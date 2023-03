Leipheim. Die fortschreitende Digitalisierung macht vieles im Leben einfacher und komfortabler. Warum soll das in Zukunft nicht auch für den Einkauf im Supermarkt gelten? Der Einkaufswagen-Hersteller Wanzl aus dem schwäbischen Leipheim hat nun auf der Fachmesse EuroShop Innovationen vorgestellt, die den Besuch bei Aldi, Rewe, Kaufland und Co. in Zukunft deutlich angenehmer machen sollen.

„Unser Ansatz beruht darauf, den Einkaufswagen als einen der wichtigsten Marktbegleiter zu digitalisieren“, sagt Jürgen Frank, Senior Vice President Markets & Solutions bei Wanzl. Der Einkauf werde so für den Kunden komfortabler. Soll heißen: Shoppen wird smarter – und dadurch schneller und reibungsloser.