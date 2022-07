Wangen im Allgäu. Aus dem Fernsehen kennen wir solche Szenen zuhauf: Der Krimi-Kommissar kommt zum Pathologen und fragt, was die Obduktion des Opfers ergeben hat. Oder Forscher im weißen Kittel studieren mit ernstem Blick ein Reagenzglas, auf der Spur nach der ultimativen Lösung für irgendein Schönheitsproblem. Birgit Jocham, Kommunikation Waldner, weiß dann oft: Das Labor, in dem diese Szene gedreht wurde, stammt von Waldner! Der Mittelständler aus Wangen ist Weltmarktführer für Laboreinrichtungen.

Netflix bestellte für eine Serie eine komplette Laborzeile

Immer wieder gehen Film-Crews in real existierende Labore irgendwo in Deutschland, um dort Krimis, Serien oder Werbespots zu filmen. Und viele dieser Labore sind mit Produkten von Waldner ausgestattet. Im „Tatort“ spielt im Durchschnitt jede dritte forensische Untersuchung in einem Waldner-Labor. „Wir von Waldner erkennen das sofort“, sagt Jocham.

Manchmal bestellen Filmproduzenten auch direkt bei Waldner alles, was zu einem kompletten Labor gehört. Der Laborraum wird dann extra im Filmstudio für den Dreh aufgebaut. Auch Netflix machte es so: Für die Serie „Biohackers“ stellte Waldner eine Laborzeile mitsamt Ausstattung zur Verfügung – ein authentisches Setting für die Handlung. „Zum Teil waren es Messe-Ausstellungsstücke“, erzählt Jocham. Einmal kam ein ARD-Filmteam sogar zu Waldner ins Haus. Jocham erinnert sich: „Damals wurde ein ganzer Film über Düngerforschung mit Maria Simon in unserem Ausstellungsraum gedreht.“ Der Raum war kaum wiederzuerkennen, die Szenenbildner und Requisiteure hatten ihn zu einer Art Gewächshaus umfunktioniert, mit vielen Pflanzen.