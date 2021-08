Biberach/Riss. Aus Legosteinen einen Roboter bauen, der zum Beispiel Spülschwämme und Plastikbecher transportiert oder auch etwas anderes macht, worauf man ihn programmiert hat – das hat schon was! Den Schülerinnen und Schülern der Robotik-AG des Carl-Laemmle-Gymnasiums in Laupheim macht das Roboterbauen so viel Spaß, dass sie damit sogar ihre Freizeit nach der Schule verbringen. Kürzlich wurden die fleißigen Hobby-Techniker nun mit einer Auszeichnung belohnt: Die AG um Mathe- und Informatiklehrerin Natalya Wenzlawski gewann den Sieglinde-Vollmer-Preis.

MINT-Nachwuchs ist in der Industrie begehrt

Diesen Preis vergibt die gleichnamige Stiftung an Jugendliche und Initiativen aus dem Landkreis Biberach, die sich außerhalb der Schule in MINT-Projekten engagieren. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Fachkräfte aus diesem Bereich sind in der Industrie gefragt – aber knapp. „Deshalb möchten wir etwas tun, damit sich mehr Jugendliche für diese Themen begeistern“, erklärt Stefan Brand, Geschäftsführer der Vollmer Werke. Das Unternehmen, das zu 80 Prozent im Besitz der Stiftung ist, organisiert den Wettbewerb und ist maßgeblich an der Auswahl der Sieger beteiligt.