Aber es gibt auch neue Antriebskonzepte, die auf die Batterie als Stromquelle setzen. Der Luftfahrtzulieferer Diehl Aviation in Nürnberg entwickelt für den Luftfahrzeughersteller Volocopter Steuerungsgeräte für dessen Flug-Taxis. Diese im Fachjargon „eVTOL“ genannten Klein-Luftfahrzeuge werden elektrisch angetrieben und starten senkrecht. In wenigen Jahren sollen sie in kurzen Flügen innerhalb von Städten und Ballungsräumen eingesetzt werden. Auch zahlreiche andere Hersteller stecken gerade in der Entwicklung solcher Maschinen, auch Airbus.

„Senkrechtes Starten mit mehreren Propellern stellt hohe Anforderungen an das Steuerungsgerät“, sagt Marc Häming, der bei Diehl die Entwicklung und Vermarktung von Innovationen betreut. Allerdings sei die Thematik für Diehl kein völliges Neuland. Steuerungsgeräte für aktuelle Fliegergenerationen gehören zum klassischen Geschäft von Diehl.

Ein weiteres wichtiges Feld fürs nachhaltigere Fliegen bearbeitet Diehl in seinem Geschäftsbereich, der sich um das Innenleben des Flugzeugs dreht. Während des gesamten Lebenszyklus eines Fliegers entfallen auf die Kabine und ihren Betrieb zwischen 10 und 20 Prozent der gesamten Umweltauswirkungen, schätzen Experten. Allein die Innenausstattung macht bis zu 15 Prozent des Leergewichts eines Flugzeugs aus und wird im Laufe der Flugzeuglebensdauer mehrfach erneuert. Mit Innovationen lässt sich hier also immer wieder neu Gewicht sparen.

Unter anderem geht es da um den Einsatz neuer Materialien. Sie sollen nachhaltiger in der Produktion und leichter sein. Zugleich haben sie aber auch wichtige Anforderungen zu erfüllen, etwa was den Brandschutz angeht. Das sei immer ein Spagat, ein Abwägen.

Allerdings gibt es auch einfache Wege, mit denen man Gewicht sparen kann. Man muss nur darauf kommen. So hat Diehl Aviation ein System entwickelt, mit dem gebrauchtes Wasser aus dem Handwaschbecken für die Spülung der Flugzeugtoilette verwendet wird. Da rund ein Viertel des Frischwassers, das ein Flugzeug beim Start an Bord hat, für die Toilette bestimmt ist, hilft auch das ein wenig weiter. Diehl spricht von im Schnitt 90 Tonnen an CO2-Einsparung pro Flugzeug und Jahr.