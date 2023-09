Auf den Tragschienen werden die Klemmen, Relais und andere Elektrobauteile für Schaltschränke montiert. Da die Klemmen aber selbst keine Halterung haben, braucht es einen Adapter. „Wir haben zwar Halterungen im Angebot, aber Kunden haben eigene Lösungen kreiert, weil sie vielleicht ein anderes Maß oder eine andere Ausrichtung benötigen“, erklärt sie. Außer an diesen praktischen Installationshilfen basteln „Creators“ auch an Fan-Artikeln wie einer Klemme als Schlüsselanhänger, der in einem Klemmbrett eingehängt werden kann.

Alljährlich wählt ein Expertenteam den Creator des Jahres

Um einen eigenen Entwurf allen Interessierten zur Verfügung zu stellen, lädt man idealerweise auch Fotos und eine Beschreibung der besten 3-D-Drucker-Einstellungen hoch. Der typische „Creator“, der selbst Designs erstellt, hat meist schon Erfahrungen in der Konstruktion von 3-D-Modellen als Profi, Studierender oder Hobby-Bastler. Und natürlich gibt es auch Nutzer, die Prototypen von der Plattform nur herunterladen und ausdrucken. Sievers: „Wer keinen eigenen 3-D-Drucker hat, kann bei unserem angeschlossenen 3-D-Druck-Dienstleister bestellen.“

Eine Jury aus Wago-Experten wählt den „Creator des Jahres“ mit dem besten Design. 2022 war das der Klemmenspender von Luca Offszanka: Der Ingenieur wollte die Wago-Klemmen in seinem Werkzeugkoffer immer griffbereit und gut sortiert unterbringen. Für seinen Klemmenspender mit Füllstandsanzeige ließ es sich von einer Kindheitserinnerung inspirieren: dem nachfüllbaren PEZ-Spender, der die Bonbons einzeln ausspuckt.

Um die Plattform stärker zu internationalisieren, soll sie demnächst um mehrere Sprachen erweitert werden. Schließlich verkauft Wago (rund 9.000 Mitarbeiter und 1,34 Milliarden Euro Jahresumsatz) fast drei Viertel seiner Produkte auf dem Weltmarkt.