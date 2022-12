Hagen. Seit mehr als elf Jahren sind die MINT-Begeisterer in der Region unterwegs. Die zdi-Netzwerke technik_mark und Ennepe-Ruhr, die Technikzentren in Lüdenscheid und Hagen sollen, getragen vom Verein Technikförderung Südwestfalen, das Interesse für technische Berufe wecken. An die 15.000 Kinder und Jugendliche hat man auf diesem Weg schon erreicht. Geschafft hat das ein starkes Frauenteam.

Die Projektkoordinatorinnen des Vereins haben - unterstützt von Unternehmen und Bildungspartnern sowie studentischen Hilfskräften – eine Fülle von Angeboten rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) entwickelt, aufgebaut und etabliert.

Fast von Anfang an dabei ist Tharsika Sivalingam. Zur MINT-Förderung gekommen ist die Wirtschaftswissenschaftlerin als Praktikantin im Projekt „Karriere EN“. In Schulen stellte sie heimische Unternehmen, unter ihnen etliche Weltmarktführer, und deren Produkte vor. „Das war für mich neu“, erinnert sie sich: „Man arbeitet sich in die Themen ein, lernt immer dazu.“

MINT-Ferienkurse vor der Haustür

Faszinierend sei es, die breite technische Berufspalette heute den Jugendlichen vorstellen zu können und die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Schulen zu fördern. Als Netzwerkerin sieht sich auch Maren Gottschling. Die Soziologin komplettiert seit 2019 das Team, zu dem noch Sozialwissenschaftlerin Kerstin Thiel gehört.