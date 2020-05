Der Flughafen Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zählt zu den größten Airports der Welt. Im vergangenen Jahr wurden hier rund 90 Millionen Passagiere abgefertigt. Damit liegt der Flughafen international auf Rang drei, direkt hinter Atlanta (USA) und Peking (China).

Eine gewaltige Logistik-Herausforderung für die Airlines, denn die Fluggäste, vor allem die Langstrecken-Passagiere, erwarten eine optimale Versorgung an Bord – der Nachschub an Snacks, Menüs, Tomatensaft und Champagner muss auch über den Wolken reibungslos funktionieren. Gleiches gilt für Duty-Free- und Serviceartikel, die im Flieger verkauft werden.

Förderanlage aus dem Norden für Bord-Snacks am Flughafen in Dubai

Die Flugzeuge müssen also in der kurzen Zeit ihres Aufenthalts in Dubai schnell und effizient beschickt werden, ehe sie wieder abheben. Dass das klappt, ist vor allem einem norddeutschen Mittelständler zu verdanken, der seinen Sitz in Bremen hat: dem Familienunternehmen Louis Schierholz, das 1925 gegründet wurde und in diesem Jahr seinen 95. Geburtstag feiert.

Die Förderanlage, die das Expertenteam von Schierholz für Dubai entwarf und baute, ist die größte, die der Bremer Betrieb bislang geliefert hat. Über drei Kilometer Länge hat das Elektrohängebahn-System, das die Trolleys im gefüllten Zustand zu den Flugzeugen transportiert und leer zurück zum Dienstleister bringt.

Verschiedene Module für die passgenaue Lösung

„Es ist kein Zufall, dass dieser Auftrag nach Bremen ging“, sagt Michael Seeger. „Wir haben viel Erfahrung mit Aufträgen dieser Art und haben schon mehrere große Flughäfen mit unseren Anlagen ausgestattet.“

Die Louis Schierholz GmbH investiert ihre Gewinne konsequent in den Betrieb

Seeger leitet den Vertrieb von Louis Schierholz und ist seit fast zehn Jahren für das Unternehmen tätig. Der studierte Maschinenbauer mit BWL-Abschluss ist bestens vertraut mit dem Markt und den Anforderungen der Industrie.

„Unsere Spezialität ist die Entwicklung und Realisierung individueller Materialfluss-Lösungen“, sagt er. „Die Kunden kommen aus den Bereichen Oberflächentechnik, Nahrungsmittel, Automotive, Flugzeug- und Reifen-Industrie und haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Dafür stehen verschiedene Module zur Verfügung, die sich je nach Bedarf kombinieren lassen: unsere Elektrohängebahn, das Fördersystem Power & Free sowie Kreis- und Bodenförderer.“