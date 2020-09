100 Jahre Erfahrung im Intralogistik-Geschäft

Am 1. Februar 1920 eröffnete Hans Still mit zwei Mitarbeitern in Hamburg eine Reparaturwerkstatt für Elektromotoren. Damit legte er den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, die den Namen Still international bekannt machte. Denn der 22-Jährige erkannte frühzeitig die wachsende Bedeutung von Mobilität und Elektrifizierung und begann noch im Gründungsjahr damit, eigene Produkte zu entwickeln und herzustellen.

Die Lichtstation „Matador“ wurde schnell zu einem Bestseller, und 1924 begann das Unternehmen mit dem Bau kleiner tragbarer Stromerzeuger. Damit war elektrische Energie auch abseits der Stromnetze verfügbar.

1946 brachte Still mit dem EK 2000 einen innovativen Elektrokarren auf den Markt und schaffte damit den Durchbruch als Hersteller von Flurförderzeugen. Die Einführung des Elektrogabelstaplers EGS 1000 im Jahr 1949 markierte den Beginn einer neuen Ära – das Fahrzeug konnte 1.000 Kilogramm stemmen und auf der Stelle drehen, was das Arbeiten in engen Gängen erleichterte.

Nach dem Tod des Gründers wurde die Firma 1952 von Varta übernommen, 16 Jahre später schloss sie sich mit der Maschinenfabrik Esslingen zusammen. 1973 wurde Still ein Teil des Linde-Konzerns, 2006 folgte die Ausgliederung in die Kion-Gruppe, die 2013 an die Börse ging.

Heute beschäftigt Still weltweit rund 9.000 Mitarbeiter. Auch im Ausbildungsbereich ist das Unternehmen sehr aktiv; deutschlandweit qualifiziert Still mit dem Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres über 200 Nachwuchskräfte in zehn verschiedenen Berufen an 14 Standorten. Stammsitz ist weiterhin Hamburg, wo erst vor wenigen Jahren ein neues Logistikzentrum entstand.