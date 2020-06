In der Automobil-Industrie sind die Abläufe hochkomplex

Die Lieferketten nun wieder zum Laufen zu bringen, das ist für viele Betriebe eine große Herausforderung. Erst mal müssen wieder Teile her. Leichter gesagt als getan: Die Pandemie wirkt wie ein dicker Bremsklotz, der den internationalen Austausch schon seit Wochen hemmt.

Speziell in der Automobil-Industrie sind die Produktionsketten sehr komplex, viele Unternehmen haben Standorte auf der ganzen Welt. Zwischen den einzelnen Werken und ihren Zulieferern spannt sich ein fein verzweigtes Netz: grenzüberschreitend und auf mehreren Stufen.

Rohmaterial, elektronische Komponenten, mechanische Bauteile und so fort – alles muss zur rechten Zeit am rechten Ort sein, damit am Ende ein fertiges Fahrzeug vom Band rollen kann, oft individuell angepasst an die Wünsche des Kunden.

Das erfordert schon in normalen Zeiten ein ausgeklügeltes System. Da werden ja gewaltige Mengen bewegt. Auf den Weltmeeren sind Millionen Frachtcontainer unterwegs, schippern Eisen, Stahl, Elektronik und Komponenten etwa von Asien nach Europa oder Amerika. Dazu kommen Zigtausende Transporte am Boden und in der Luft.