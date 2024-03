Was könnte jetzt noch passieren? Wo lauern potenzielle Preistreiber?

Ein Risiko sind unvorhersehbare Lieferengpässe. Beispielsweise wenn eine bestimmte Wasserstraße plötzlich nicht befahrbar ist. Man denke da nur an die aktuellen Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer. Wenn dadurch wichtige Güter nicht geliefert werden können, werden sie natürlich entsprechend teurer.

Sehr beruhigend ist auf jeden Fall, dass sich die prognostizierbaren Faktoren, wie etwa die Wohnkosten aktuell sehr gleichmäßig entwickeln. Wir können also davon ausgehen, dass wir bei der Inflation jetzt in den Bereich zurückkehren, den wir eigentlich gewohnt sind.

Gab es denn in der jüngeren Geschichte schon mal eine vergleichbare Situation?

Ja. Ältere Leser werden sich wahrscheinlich an die Ölkrise und die hohen Inflationsraten in den 1970er Jahren erinnern. Tatsächlich lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen: Auch damals war der Auslöser eine Energiekrise und auch die Zinsen waren niedrig. Im Gegensatz zu heute war aber der Lohndruck schon vor dem Ölpreisschock sehr hoch, die Inflationsgefahr war also schon vorher groß. Was wir daraus lernen können: In Zeiten mit niedrigen Zinsen sollte ein hohes Lohnwachstum besser vermieden werden. Denn beide Faktoren zusammen schaffen bereits ein inflationsanfälliges Klima. Dann genügt ein äußerer Faktor wie ein Energiepreisschock, um ganz schnell in eine Phase hoher Inflation abzurutschen. Dagegen schützen moderate Lohnzuwächse und eine etwas straffere Geldpolitik mit nicht zu niedrigen Zinsen.

Apropos Löhne: Wie stehen denn die Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie derzeit unterm Strich da?

Ich denke, trotz allem gar nicht so schlecht! Denn es gab ja in den letzten Jahren in der Branche eine Reihe von Lohnerhöhungen und auch Einmalzahlungen. Insgesamt lag 2023 der Lohnzuwachs der Metaller oberhalb der Inflationsrate. Und wenn die Inflation in diesem Jahr so niedrig bleibt wie erwartet, ist ein weiterer Kaufkraftzuwachs möglich. Die Reallohnverluste, die die Beschäftigten 2022 hinnehmen mussten, werden dadurch also allmählich wieder ausgeglichen.