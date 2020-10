Breites Spektrum nach der Übernahme

Beide profitieren: Electrotherm ist vor allem in der Herstellung elektrisch beheizter Industrieöfen führend. Die Hagener bringen zusätzlich Kompetenzen in Sachen gasbeheizte Öfen ein. Sie werden in der Stahlverformung eingesetzt oder entspannen Karbon für Flugzeugteile. „Wir liefern jegliche Art von Erwärmungsanlagen für viele Branchen“, so Stefan Schlager – schlüsselfertig und nach neuesten Standards, mit allen Abnahmen und ergänzenden Maschinen.

Rund zehn Öfen gehen im Jahr raus. Bis sie fertig sind, dauert es immer einige Monate. Sie zu verpacken unter Umständen auch. So wie bei zwei Öfen für eine Schmiede in China, an denen Nico Nolzen letzte Hand anlegt. Der Industriemechaniker und seine Kollegen haben sie wie im Baukastensystem aufgebaut: rund sieben Meter lang, sechs Meter breit und vier Meter hoch. Allein eine Tür, die sich in nur zwölf Sekunden öffnet und schließt, wiegt acht Tonnen.

Aufwendig müssen die Teile für den Transport im Containerschiff verpackt werden. Vor Ort wird ein Team aus Hagen sie wieder zusammensetzen. An dem Großprojekt hängt einiges. Wenn es gut läuft, kann ein Auftrag für sechs weitere Öfen folgen. „Es ist eine moderne Brennwerttechnologie mit neuen Brennern, stärkerer Isolierung, weniger Stickoxiden“, erklärt Hüttenhein. „Die Chinesen stellen hohe Anforderungen in Sachen Energie.“

Industrieofenbauer Schlager gehört jetzt zur Electrotherm-Gruppe aus Israel

Der Umwelttechnologie gehört die Zukunft, „und das ist unser Metier“, so Hüttenhein. Auch an einer Lösung mit Wasserstoff werde gearbeitet. „Der Technologietransfer zwischen beiden Unternehmen ist dabei sehr wichtig“, betont er. Man unterstütze sich gegenseitig. Für die Kollegen in Israel zahlte sich das besonders während der dort massiver auftretenden Corona-Pandemie aus. Die Zusammenarbeit sei sehr kollegial. „Die Menschen sind uns in der Mentalität sehr nah. Sie sind warmherzig und offen.“ Auch die deutsch-israelische Freundschaft hat da eine Zukunft.

Begegnung mit ....

Nico Nolzen hat den Beruf gewechselt – vom Kaufmann zum Industriemechaniker

Für den angehenden Industriemechaniker Nico Nolzen waren Industrieöfen absolutes Neuland, als er 2019 bei Schlager sein Umschulungs-Praktikum absolvierte. „Ich hab alles aufgesogen wie ein Schwamm“, erinnert er sich. „Bei einem Kunden hab ich zum ersten Mal einen Industrieofen in Action gesehen. Da war ich schon schwer begeistert.“ Mittlerweile hat er seine Lehre abgeschlossen und an mehreren Öfen des Anlagenherstellers in Hagen mitgebaut. „Täglich zu sehen, wie es sich verändert, das ist schon toll“, sagt er.

Ein begeisterter Schrauber ist der 38-Jährige seit seiner Kindheit. Aber: „Lern was Vernünftiges“, hatten die Eltern dem Realschüler geraten. Die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann war interessant. Doch nach der Bundeswehr wurde es ohne Abitur und Studium nichts mit der Bürokarriere. Als Fitnesstrainer machte er sein Hobby zum Beruf, bis ein Motorradunfall auch das beendete.

Zehn Jahre arbeitete er als Hilfsschlosser in der Instandsetzung – und merkte, dass ihm genau das gefällt. „2017 hab ich dann ganz neu angefangen.“ Die Umschulung in der Ausbildungsgesellschaft Mittel-Lenne in Iserlohn sei „bombig“ gewesen und hat ihm Anfang des Jahres die Festanstellung gebracht. Hier wird er gebraucht – gerade macht er seinen Schweißerschein, und der nächste Wartungseinsatz steht auch schon an.