Dortmund. Vorn liegen aufgerollte Kabel, hinten verdrahtet jemand elektronische Bauteile. Ein paar Meter weiter fliegen Funken: Heizstäbe werden auf einer Grundplatte verschweißt. Die Firma Klöpper-Therm ist eine Mischung aus klassischer Metallverarbeitung und Elektro-Industrie. Das Dortmunder Unternehmen (90 Mitarbeiter, 4 Azubis) stellt Elektroerhitzer her. Und zwar welche der Superlative, die viel leistungsfähiger sind als der Wasserkocher daheim.

Systeme zum Erwärmen, Verflüssigen und Verdampfen

„Unsere Heizsysteme kommen vor allem in chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Anlagen zum Einsatz, außerdem in Kraftwerken und Raffinerien“, sagt Vertriebsleiter Jürgen Himmelmann. Sie erwärmen, verflüssigen und verdampfen Substanzen.

Die Elektroerhitzer können bis zu einer Temperatur von 800 Grad und „sogar im explosionsgefährdeten Bereich sicher betrieben werden“, so Himmelmann. Bis zu 900 Heizelemente stecken in so einem Erhitzer. „Dadurch erreichen wir eine Heizleistung von bis zu zehn Megawatt, was in etwa 5.000 haushaltstypischen Wasserkochern entspricht.“ Bei Drücken bis zu 300 Bar sind die mechanischen Anforderungen extrem hoch.