Eigentum verpflichtet, so die goldene Regel. Doch zu was und in welchem Maße, darüber existieren oft besonders bei Besitzern von Eigentumswohnungen unterschiedliche Auffassungen. Auf was sie achten sollten, erklärt Julia Wagner, Referentin Recht beim Eigentümerverband Haus & Grund.

Unterschiedliche Rechte für Wohnungseigentümer: Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum

Bei Arbeiten am Sondereigentum entscheidet jeder Wohnungseigentümer selbst, was er machen lässt und zahlt auch alle Kosten. Beim Gemeinschaftseigentum dagegen gelten andere Regeln: „Zum einen muss jede Instandsetzung oder Modernisierung von der Eigentümerversammlung beschlossen werden. Zum anderen müssen nach dem Gesetz alle Eigentümer die Kosten gemeinschaftlich übernehmen“, erklärt Wagner.

Übrigens: Gemeinschaftseigentum gibt es nicht nur bei Eigentumswohnungen, sondern auch bei manchen Häusern. Dann gehören beispielsweise die Tiefgarage, Zuwege oder der Platz für die Müllcontainer, teilweise auch die Dächer, die Heizungsanlage, die Fenster oder anderes allen gemeinsam.

Ob Reparatur eines Schadens oder Instandsetzung: Oft landet der Streit darüber beim Anwalt

„Man kann nur jedem Immobilienbesitzer raten, sich vorab ganz genau zu informieren, inwieweit bei geplanten Baumaßnahmen möglicherweise Gemeinschaftseigentum betroffen sein könnte“, empfiehlt die Expertin.

Wer es nicht tut, erlebt hinterher vielleicht eine böse Überraschung: Die Eigentümergemeinschaft kann im schlimmsten Fall nämlich den Rückbau fordern, wenn Arbeiten am Gemeinschaftseigentum vorab nicht ordnungsgemäß beschlossen worden sind. Und das kann richtig teuer werden! Nicht selten landet der Fall dann beim Rechtsanwalt oder sogar vor Gericht.