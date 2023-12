„Ein großes Problem ist der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern. Zusätzlich mindert die steuerliche Halbierung des Lohns das Arbeitsengagement. Es scheint, als würde man in Deutschland für Leistungsbereitschaft bestraft. Der Staat müsste die kalte Progression richtig bekämpfen und nicht nur homöopathisch. Hohe Unternehmenssteuern wiederum können durch staatliche Förderprogramme etwas ausgeglichen werden. Aber der Aufwand für die Anträge ist unverhältnismäßig. Überhaupt nimmt die Bürokratie überhand. Ich arbeite pro Jahr etwa einen Monat nur an der Erfüllung der vielen Berichtspflichten.“