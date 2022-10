Remscheid. Gehen Sie bei Gelegenheit doch mal vor Ihrem Auto in die Hocke. Und näher ran an den Grill: Dahinter entdecken Sie ein filigranes Wabenwerk, das den Motor ihres Wagens vor dem sicheren Hitzetod schützt – den Kühler hinter dem Kühlergrill.

In Europa fertigen nur wenige Unternehmen aus Aluminium feine Röhrchen und Waben für Kühler, Ölkühler, Klimaanlage und Wärmetauscher im automobilen Einsatz. Etwa Fertinger Tubes in Remscheid. Beim aktiv-Besuch bringt es Werkleiter Ralf Reuber so auf den Punkt: „Wir geben Aluminium Profil.“

Die Vielfalt der Formen ist enorm

Die Firma, die zur österreichischen Holding Innerio gehört, beschäftigt hier 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und machte 2021 einen Umsatz von 20 Millionen Euro. Auch hier gab es Kurzarbeit wegen Corona, doch Reuber schätzt die Lage positiv ein: „Wir sind gut durch die Krise mit all ihren Verwerfungen gekommen. Andere Automobilzulieferer haben da mehr Probleme gehabt.“

2.800 Tonnen Alu erreichen pro Jahr das Werkgelände, aufgerollt auf Coils. Das plane Bandmaterial erhält auf seinem Weg durch eine schier endlose Automatenstraße mittels Walzwerkzeugen mehr und mehr eine Röhrchenform. Die Vielfalt der Formen ist enorm, erinnert ans Sortiment einer Nudelfabrik.

Aluminium-Verarbeitung mit extremer Präzision

Die Naht des Profils wird auf 600 Grad erhitzt und elektrisch verschweißt, um dann auf Maß geschnitten zu werden. Auf Kundenwunsch erfolgen weitere Schritte wie etwa Stanzen oder Entgraten.