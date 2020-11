Wetzlar. Behutsam tasten hochgenaue Tastspitzen jede einzelne Schneide des goldfarbenen Wälzfräsers ab. So stellen sie fest, ob Abstand und Länge aller Schneiden den Vorgaben auf Bruchteile von Millimetern genau entsprechen. Bei so einem komplizierten Bauteil kann die extrem genaue Vermessung schon mal eine Stunde dauern!

Gut investierte Zeit: Denn das auffällige Werkzeug soll später mit seinen messerscharfen Schneiden aus solidem Stahl Hochleistungszahnräder fräsen. „Und die können nur einwandfrei und geräuschlos funktionieren, wenn schon das Fräswerkzeug absolut perfekt ist“, erklärt Felix Balzer.

Hexagon-Geräte messen in Bereichen, die zigtausendmal feiner sind als ein menschliches Haar

Der promovierte Ingenieur, Spezialist für Lasermesstechnik, ist Entwicklungschef bei Hexagon in Wetzlar. Für den aktiv-Besuch hat er den Wälzfräser ausgewählt, um anschaulich zu zeigen, was die wohl genauesten Messmaschinen der Welt alles so leisten können.