Waldkirch. Hinrich Brumm hat seinen Hamburger Akzent behalten. Obwohl er schon in der ganzen Welt unterwegs war. Mit seinen Kollegen entwickelt er beim Sensorhersteller Sick Produkte für die Schifffahrt, als Branchenexperte für maritime Anwendungen. „Meine Aufgabe ist auch, Trends von Hypes zu unterscheiden“, sagt der 51-Jährige. Er und Christian Lohner haben mit ihren Teams das Analysegerät „Marsic300“ auf den Markt gebracht. Es sorgt für mehr Umweltschutz bei Schiffen – alles andere als ein vorübergehender Hype.

Denn das Thema wird immer wichtiger! Zumal Container- und Kreuzfahrtschiffe meist mit schwefelhaltigem Schweröl angetrieben werden. Anfang 2020 wurde der Grenzwert für Schwefel im Kraftstoff von 3,5 auf 0,5 Prozent gesenkt. In sensiblen Regionen wie der Nordsee sogar auf 0,1 Prozent. Das Gerät von Sick weist nach, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Und liefert Daten, mit denen die Treibstoffverwertung optimiert werden kann.

Die beiden Kollegen teilen die Liebe zur Schifffahrt

Christian Lohner ist Produktmanager für das Analysegerät, das mit dem Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Und erklärt, wie Marsic300 funktioniert: „Es analysiert kontinuierlich das Abgas und ermittelt die Konzentration der zu messenden Gase. Auf diese Weise hat man einen Nachweis, dass die Abgasreinigung effektiv arbeitet und die Regularien eingehalten werden.“

Um die Grenzwerte einzuhalten, gibt es mehrere Möglichkeiten: etwa den Umstieg auf weniger schwefelhaltiges Marine-Gasöl oder Erdgas. „Das ist aber teurer und nicht in den erforderlichen Mengen verfügbar“, weiß Lohner. Also werden die Abgase gereinigt. „Dazu werden sogenannte Scrubber nachgerüstet, also Abgaswäscher“, erklärt Brumm. Die Liebe zur Schifffahrt ist ihm in die Wiege gelegt. „Wir haben in Hamburg den Hafen mitten in der Stadt, das weckt Fernweh“, sagt er. So liegt es ihm auch ganz persönlich am Herzen, dass Schiffe sauberer werden.