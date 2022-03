2018 starteten die beiden promovierten Ingenieure ihr eigenes Unternehmen als Ausgründung aus der Technischen Universität Darmstadt. Inzwischen beschäftigen sie zehn Mitarbeiter sowie etliche Studenten. „Wir verschaffen unseren Kunden wirtschaftliche Vorteile, und das kommt gut an“, so Hertle.

Ähnlich erfolgreich ist auch das Start-up HCP Sense, das die Ingenieure Ansgar Thilmann, Georg Martin, Sarah Wicker und Tobias Schirra im Anschluss an ihre Promotion an der TU Darmstadt gründeten.

Sie haben ein Sensorlager zur Erfassung von Lagerkräften und zur Überwachung des Schmierstoffzustands für unterschiedliche Szenarien in Maschinen entwickelt. Damit lassen sich Prozesse schnell und wirtschaftlich überwachen und die Überlastung von Bauteilen verhindern. Die Leistung von HCP Sense umfasst die Projektierung, den Einbau sowie die Durchführung und die Auswertung der Messungen. „Wir liefern Wissen über die tatsächlich in der Lagerung wirkenden Kräfte und geben damit einen tieferen Einblick in Maschinen“, betont Thilmann.

Digitales Fachwissen gepaart mit einzigartiger Messtechnik

Er und sein Team sorgen auf diese Weise für eine verbesserte Wartungsqualität, finden Schwachstellen, verhindern ungeplante Stillstände und optimieren damit Maschinen oder Prozesse. Da das Sensorlager die gleichen Abmessungen aufweist wie ein konventionelles Lager, sind keine aufwendigen Änderungen nötig.

Thilmann: „Digitales, mechanistisches und elektrotechnisches Fachwissen gepaart mit einzigartiger Messtechnik ist unsere Stärke.“