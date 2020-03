Hauke Pargmann ist begeisterter Motorradfahrer und Bastler. In seiner Garage warten gleich drei zerlegte Bikes darauf, wieder zusammengebaut zu werden. Doch dazu kommt der Maschinenbauer derzeit nicht, denn er hat jede Menge um die Ohren.

Bei seinem Arbeitgeber Hella Fahrzeugkomponenten (HFK) in Bremen optimiert er Arbeitsprozesse in der Sensor-Fertigung, kontrolliert Takt- und Bandlaufzeiten und hilft so mit, Effizienz und Output der Produktion zu erhöhen. Daheim in Varel bei Wilhelmshaven baut der 34-Jährige an einem Haus, das er bald mit seiner Frau beziehen will. Und als wäre das nicht genug, trifft er sich regelmäßig mit Gleichgesinnten vom „Round Table“-Klub, um Hilfsprojekte zu organisieren.

Im Internet auf Round Table gestoßen

Vor zwei Jahren hatte Pargmann gemeinsam mit zwei Freunden die Idee, sich sozial zu engagieren. Auslöser waren unter anderem die persönlichen Erfahrungen von einem der beiden Bekannten. „Er ist Onkel eines schwerstbehinderten Jungen und weiß, mit welchen Problemen die Mutter zu kämpfen hat“, erzählt der Ingenieur. „Wir haben dann gegoogelt, welcher Initiative wir uns anschließen wollen, und sind auf die Round Tables gestoßen.“

Round Table (RT) ist eine weltweite Non-Profit-Organisation, die ursprünglich aus England stammt und fast 100 Jahre alt ist. Die Tische sind wie Klubs organisiert und bestehen aus je 15 bis 25 jungen Männern, für Frauen gibt es analog dazu die Ladies’ Circles. Allen Mitgliedern gemein ist ihre soziale Einstellung und die Verpflichtung, etwas für die Gemeinschaft zu tun. In Deutschland gibt es ungefähr 240 runde Tische.