Die Miele-Tochter bestückt die Gemeinschaftsräume mit sogenannten „Kleinen Riesen“: Profi-Geräten, die zwar kompakt, aber sehr leistungsfähig sind – und Spezialprogramme etwa für Bettdecken und Outdoor-Kleidung haben. Weil die Gütersloher Wert auf langlebige Produkte legen, können auch ältere Geräte durch eine Box mit Sim-Karte nachgerüstet und mit der Cloud vernetzt werden.

Ist die Wäsche fertig, kommt eine Nachricht aufs Handy

„Der Service wird bereits in 23 europäischen Ländern angeboten“, so Hünten, Zehntausende nutzen ihn. Sie haben sich appWash aufs Handy oder Tablet geholt, sich registriert und ein Prepaid-Guthaben aufgeladen. Dann schaut man in der App nach verfügbaren Geräten, wählt das Programm aus, befüllt die Maschine – und wartet auf eine Nachricht, dass man die sauberen Klamotten entnehmen kann.

„Die gewerblichen Waschmaschinen und Trockner haben üblicherweise Münzkassiergeräte, aber damit verlieren wir in einigen Märkten bereits Marktanteile“, sagt Hünten. Denn bargeldlos zahlen ist in einigen Ländern schon Standard: Die Kunden wollen nicht das passende Kleingeld bereithalten. Und sie möchten nicht aus dem 15. Stock in den Keller fahren, um dann verärgert festzustellen, dass alle Maschinen schon voll sind. Außerdem werden die Münzkassierer oft aufgebrochen.

Wohnungsbaugesellschaft Vivawest hat Pilotprojekt mit appWash gestartet

Vivawest, eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in Nordrhein-Westfalen, hat Ende 2020 ein Pilotprojekt in ihrem Düsseldorfer Quartier Schöffenhöfe mit appWash gestartet. Das Konzept kommt an. Im nächsten Jahr soll das Neubau-Projekt Viktoria der Gesellschaft mit vielen Studentenappartements in Aachen folgen.

Das Start-up hat bereits weitere Zielgruppen im Visier. Zum Beispiel Camper: Sie bleiben nicht lange an einem Platz und wollen deshalb keine App laden. Aber per Kreditkarte oder Handy bargeldlos bezahlen, das möchten sie schon: Das soll ihnen ein Terminal ermöglichen.